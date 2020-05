Idee, valutazioni, ipotesi: tra i tanti nomi che l'Inter osserva per l'eventuale dopo Lautaro Martinez c'è anche Timo Werner, bomber del Lipsia. Attaccante moderno, vera e propria macchina da gol (27 in 36 gare quest'anno), è sul taccuino di tutte le big europee. Oltre ai nerazzurri, infatti, ci pensano anche Juve e soprattutto Liverpool.



LE PAROLE - Un indizio arriva direttamente dall'attaccante, che ai microfoni della Bild spiega: "Una sfida in un campionato straniero mi attira più di un trasferimento al Bayern".​ Dalla Germania, però, rimbalzano anche le parole di Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del Lipsia. Intervenuto a Sport 1, il dirigente tedesco ha spiegato: "Prima di acquistare giocatori dovremo vendere. Possiamo fare poche cessioni, non vogliamo vendere i nostri giocatori al di sotto del valore di mercato. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori, specie quelli dei nostri big. A noi non va bene che lascino la squadra gratis. E' il caso di Werner e Upamecano". Sul bomber, va ricordato, c'è una clausola da 60 milioni di euro.