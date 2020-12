Maurizio Setti, presidente del Verona, parla a Dazn, dicendo la sua su Mattia Zaccagni e sul mercato di gennaio degli scaligeri: “Zaccagni è cresciuto molto, e penso ci sia il lavoro di tutti: la sua maturazione è mescolata all'eccellente lavoro del mister, che ha messo in risalto le qualità che avevamo intravisto in lui fin da piccolo. Il mercato di gennaio? Non si sa: sicuramente l'intento è quello di tenere tutti i giocatori, e penso sarà così”. Il trequartista del Verona piace a Inter e Lazio.