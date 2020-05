intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore dell'Inter, Luisito Suarez, esprime la propria opinione su Lautaro Martinez.



“Se chiamasse Messi sarebbe difficile per chiunque restare, come dire, impassibili. Tuttavia, parliamo di un ragazzo ancora molto giovane, che ha tutto il tempo per provare in futuro altre sfide. E poi, diciamo la verità, in Spagna troverebbe meno spazio che all’Inter. Avrebbe più possibilità di vincere la Champions? Vero, inutile nasconderlo, ma che peso avrebbe un trofeo conquistato a Milano piuttosto che al Barcellona? Provi a pensare a uno scudetto o anche solo a una Coppa Italia per iniziare un certo tipo di percorso: Martinez sarebbe sicuramente un protagonista. E questo, a mio modo di vedere, vale tantissimo. Mi permetto di dargli un consiglio: Toro, resta dove sei”.