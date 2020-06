Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex calciatore dell'Inter, Luisito Suarez, parla di Lautaro Martinez e della trattativa che potrebbe portarlo al Barcellona.



"Se io fossi in lui, resterei un altro anno all’Inter: a Milano completerei il mio percorso di crescita da protagonista, magari vincendo qualcosa. Sicuramente al Barça potrebbe vincere qualcosa anche in meno tempo, ma non sarebbe protagonista".