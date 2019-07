L'Inter cerca sempre due attaccanti sul mercato. Con Lukaku destinato alla Juve in cambio di Dybala, secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri accelerano per Dzeko della Roma (che continua a chiedere 20 milioni, come contropartita valuta il giovane Vergani e sogna Icardi, cercato pure dal Napoli) e sono in pressing su Cavani (PSG) che non ha chiuso la porta.