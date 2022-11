. Come si legge su Il Fatto Quotidiano in edicola oggi, nell'autunno del 2018 Vittorio Boiocchi entra nell'affare deimettendo persone di fiducia accanto a chi gestisce ufficialmente almeno tre maxi-aree: quella di via Tesio dedicata ai tifosi ospiti, quella di fianco al tunnel dove entrano i pullman delle squadre e quella che guarda l'ingresso dell'ippodromo., col quale c'era stata una discussione durante Inter-Udinese nel settembre del 2019, l'ultima volta in cui Boiocchi viene visto in curva.: chi oggi frequenta la Curva Nord la paragona a una piccola Medellin, dove. Anche per questo sabato sera, dopo che gli ultras hanno abbandonato il secondo anello verde riversandosi al baretto fuori dallo stadio, la parola più diffusa per spiegare l'omicidio di Boiocchi era:- Al momento l'ipotesi più concreta è che i motivi dell'omicidio stiano in quel milieu di. Del resto risultano certificati in atti i contatti recentissimi di Boiocchi con personaggi collegati alle cosche calabresi della Piana di Gioia Tauro e coi tirapiedi dei clan pugliesi che già hanno avuto interessi criminali all'interno dell'ippodromo di San Siro.