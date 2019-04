Previsto un summit di mercato in casa Inter. Come scrive Tuttosport, Marotta, che doveva recarsi dopodomani a Reggio Calabria per ritirare il premio ‘Oreste Granillo’ ha rimandato per motivi personali, legati ovviamente al mercato. Marotta, Zhang, Ausilio e Gardini parleranno del budget del prossimo mercato e di Antonio Conte, il preferito per la panchina.