Suning non spende, Suning sta soltanto usando l'Inter. Sono queste alcune delle critiche più feroci mosse dai tifosi nerazzurri ancora non convinti della volontà della proprietà cinese di riportare in alto il club. Attraverso l'analisi di Calcio & Finanza delle anticipazioni del bilancio dell'Inter appare però evidente come il patron Zhang Jindong abbia già investito, e non poco, nella società nerazzurra.



474 MILIONI - Sul bilancio consolidato del gruppo Inter per l’esercizio 2017/18, infatti, è stato inserito nero su bianco l'importo investito da Suning nel club. Tra versamenti di capitale e finanziamenti soci, nel periodo che va dall'acquisizione del cluba al 30 giugno 2018, Suning ha investito ben 474 milioni di euro (237 milioni all’anno di media).

In particolare entrando nel dettaglio degli investimenti Zhang Jindong ha sottoscritto 1 aumento di capitale da 142 milioni a giugno 2016 a cui hanno fatto seguito 3 prestiti da 40, 177 e 119 milioni rispettivamente nel corso dei due anni.facendo chiudere in positivo di circa 4 milioni il patrimonio netto consolidato.Questa mossa. ​Non è escluso, tuttavia, che liquidando il 31% di quote societarie nelle mani di Thohir, Suning proceda a convertire in capitale sociale anche la restante quota dei prestiti facendo pagare al gruppo Inter soltanto gli interessi sui prestiti. Fino ad oggi, infatti, prima 4 e poi 11,2 milioni di euro sono stati pagati da Inter a Suning per gli interessi sui prestiti versati.