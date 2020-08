Il mercato cinese è pronto a mettersi in moto per portare Leo messi all'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Secondo fonti catalane addirittura l’Inter si sarebbe già mossa con Nyon, ma queste voci non trovano conferma. I professionisti sono al lavoro da tempo, hanno cucito con scrupolo la tela finanziaria di un’operazione ad ampio respiro. Dal grande mercato cinese sono in arrivo sponsor per decine e decine di milioni, tutti dedicati a Messi, con un giro d’affari triplicato rispetto ai numeri odierni. Una montagna di soldi indispensabili per allettare Lionel e leva per ulteriori partnership anche in Europa. E tutto ciò solleverà il club dagli oneri maggiori. che graveranno solo in modo parziale sui conti della società. E questo aspetto può essere determinante in una sfida globale che vede la potente Cina targata Inter contrapposta allo sceicco Mansour, dominus degli Emirati Arabi“.