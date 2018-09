È un’Inter diversa rispetto a quella delle precedenti stagioni, la società nerazzurra cresce a vista d’occhio: è rientrata in Champions e inizia a realizzare qualche colpo di mercato che qualche anno fa sembrava impronosticabile. Thohir ha stretto i buchi della cintura, poi l’accordo firmato da Fassone con l’Uefa ha ulteriormente piegato la schiena alla società di corso Vittorio Emanuele, che dopo esagerati sacrifici inizia finalmente a rivedere la luce in fondo al tunnel. Il merito è soprattutto di Suning, che ha incrementato e continuerà a incrementare i ricavi provenienti dalla Cina, aumentando il fatturato del club, che finalmente inizia a potersi permettere ingaggi più alti. Ma il merito è anche del lavoro di Spalletti e del suo staff, che hanno riportato l’Inter in Champions e aperto di fatto un circolo virtuoso dal quale sarà fondamentale non uscire.



UN BENE PER L'INTER - È per questo motivo che dopo Nainggolan, de Vrij e compagni, l’Inter continua a “sognare” qualche colpo di mercato in prospettiva. Il campionato è solo alla terza giornata, ma chi pratica la professione di Ausilio deve pensare immediatamente al futuro, perché domani potrebbe già essere troppo tardi. Il sogno più grande in casa Inter è sempre stato uno e si chiama Federico Chiesa. Quest’anno la Fiorentina ha deciso di non cederlo e forse per l’Inter è stato quasi un bene, dato che per i nerazzurri sarebbe stato proibitivo riuscire ad aggiudicarselo per la cifra richiesta dai viola, circa 70 milioni di euro. Il calciatore italiano ha stregato proprio tutti, da Roberto Mancini, che vuole farne un simbolo della Nazionale, a Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Anzi, i due allenatori (amici di vecchia data) ne hanno anche parlato e il tecnico nerazzurro ha avuto il piacere di ricevere altre relazioni positive, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano.



L'ESTATE DEL GRANDE COLPO - Chiesa è il sogno che quest’anno Ausilio non è riuscito a realizzare, ma domani è un altro giorno e la volontà dell’Inter è quella di crescere ulteriormente. Magari come avvenuto quest’anno, comprando calciatori che conoscono bene il calcio italiano e che possano incidere immediatamente. Intanto il campionato di Chiesa è già partito alla grande: in due partite giocate, il talento italiano ha realizzato un gol contro il Chievo e un assist contro l’Udinese, un bel modo per ripartire da dove aveva lasciato. L’Inter lo segue con estrema attenzione, con i nerazzurri le big di tutta Europa. Non sarà semplice aggiudicarselo a fine anno, ma se l’Inter dovesse confermare il piazzamento in Champions, la prossima estate sarà quella del grande colpo targato Suning e chissà che questo grande colpo non sia proprio Federico Chiesa, giovane, italiano e fortissimo.