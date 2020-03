Crescono i ricavi per la famiglia Zhang. A capo di Suning, proprietaria dell’Inter, Zhang Jindong e figli hanno fato registrare un forte volume di vendite e ricavi operativi per quanto riguarda il 2019. Come riporta calcioefinanza.it, infatti, l’azione di Nanchino ha creato un utile netto di oltre 11 miliardi di yuan, che tradotti in euro fanno 1,4. La società cinese ha raggiunto un volume di vendite di circa 48 miliardi di euro, e di ricavi operativi di 34,5. La famiglia Zhang vede crescere i propri ricavi.