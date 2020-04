L'Inter ha già chiuso l'accordo per blindare Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 firmerà con i nerazzurri un contratto fino al 2023 con piccolo ma importante aumento dell'ingaggio. Secondo Tuttosport non è però escluso che, dopo la firma e al termine della stagione, la punta vada a giocare in prestito per un anno per completare la sua maturazione.