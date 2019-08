Le parole pronunciate da Marotta durante la tournée cinese iniziano a trovare più precisa connotazione. L'amministratore delegato dell'Inter, pronunciandosi sul mercato, aveva spiegato: “Prenderemo un centravanti giovane e uno più esperto”. La frase era coperta da un velo di mistero, anche perché Lukaku si trova in un limbo che lo vede sia giovane che esperto e per questo motivo era partita la caccia al nuovo nome. Ma la ricerca potrebbe essersi conclusa dato che in orbita nerazzurra, in maniera sempre più insistente, sta entrando Pietro Pellegri, centravanti classe 2001 di proprietà de Monaco, che potrebbe rientrare in uno scambio di mercato con Joao Mario, pronto a trasferirsi nel Principato.