L'Inter cerca un rinforzo sul mercato per la fascia sinistra. Perisic ha rimandato il discorso rinnovo e le probabilità che prolunghi l'accordo in scadenza a giugno rimangono attualmente sotto il 50%. Marotta e Ausilio hanno già pronto il piano B, con il serbo Kostic dell'Eintracht Francoforte primo nome della lista.



Invece per gennaio potrebbe spuntare una soluzione ponte in prestito. Tuttosport fa i nomi di Kurzawa, Diallo e Bernat (PSG). In estate si era proposto l'ex nerazzurro Alex Telles del Manchester United, chissà che non possa tornare d'attualità.