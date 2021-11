C'è solo l'Inter. Non è solo uno degli inni del club nerazzurro, è anche il pensiero di Filip Kostic, che spinge per vestire la maglia dell'Inter.che continua ad averlo nel mirino ma ora parte in seconda fila. Come anticipato ieri in esclusiva da Calciomercato.com la decisione di affidarsi a un nuovo agente, di passare da ​Ramadani a Lucci, ha cambiato le carte in tavola: ilche lo considera l'erede di Perisic, destinato a cambiare aria al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto.Un nome, quello dell'ex Amburgo, che l'Inter ha sul taccuino da almeno un paio d'anni (piace per la sua duttilità, da trequartista, esterno alto o quinto di centrocampo),, un interesse che non è mai diventato una trattativa per il no di Perisic all'addio. Ora che si libera la casella a sinistra Kostic torna a essere in pole position:con l'Eintracht Francoforte, al quale è legato da un contratto fino al 2023,Meno dei 15 più bonus chiesti a settembre a Tare.