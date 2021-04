Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, fa un parallelo tra Gigio Donnarumma e Szczesny ed esprime la propria opinione su Handanovic.



“Fossi nella Juve terrei quello che ho, Szczesny è una garanzia e ha esperienza. Donnarumma deve farne ancora, ha molti pregi ma tuttora tanti difetti. Deve giocare e sbagliare e quando si sbaglia è fondamentale avere qualcuno dietro che ti dica dove hai sbagliato. Zoff mi diceva: ‘Non ti devo insegnare niente, io ti devo allenare e darti al massimo qualche consiglio’. Ma ogni portiere è diverso dall’altro”



Nel complesso come valuta la stagione di Szczesny?

“Il portiere va come va la squadra, è un riflesso psicologico. Un esempio è Handanovic che fino a quest’anno non vinceva niente, parava e si arrabbiava. In questa stagione ha fatto qualche errore ma l’Inter è primo in classifica”.