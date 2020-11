Pericolo scampato per l'Inter di Antonio Conte, che da domani riabbraccerà in gruppo Roberto Gagliardini. Il centrocampista, che era stato liberato dalla Nazionale a causa dell'esito dubbio di un tampone (era già accaduto alla vigilia dell'ultimo impegno di campionato contro l'Atalanta), ha ricevuto il risultato dell'ultimo esame a cui è stato sottoposto: negativo.



Gagliardini è dunque un giocatore recuperato a tutti gli effetti e ad Appiano Gentile hanno fatto rientro pure Aleksandar Kolarov, che non ha comunque preso parte alle ultime sfide con la Serbia su indicazione dell'Inter, e l'attaccante Andrea Pinamonti, che ha subito una botta alla caviglia e che avrebbe comunque saltato la prossima partita con l'Italia Under 21 per squalifica.