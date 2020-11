Alex Meret non ha ancora avuto quell'esplosione che in molti si aspettavano. Con l'arrivo di Gattuso è finito alle spalle di Ospina nelle gerarchie, anche se con i tanti impegni ravvicinati si è venuta a creare un'alternanza che dà spazio e fiato ad entrambi. Si è parlato più volte di una sua possibile cessione con l'obiettivo di trovare spazio da titolare in qualche squadra. L'Inter inizia a seguire qualche portiere per il dopo Handanovic (anche se in casa ha già Radu).



Tra gli estremi difensori l'occhio dei nerazzurri cade anche sullo stesso Alex Meret, che però De Laurentiis non lascerà partire per meno di 40-50 milioni di euro. Una cifra che l'Inter, soprattutto di questi tempi, riterrebbe veramente eccessiva. Lo riporta oggi Tuttosport.