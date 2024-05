Inter, Taremi a Milano per sistemare gli ultimi dettagli

L'Inter ha già iniziato da tempo a pianificare il mercato per la prossima stagione, ancora prima di vincere lo scudetto i dirigenti nerazzurri avevano quasi chiuso due acquisti:per fine contratto con i rispettivi club, il polacco non ha rinnovato col Napoli rifiutando l'ultima proposta, e l'attaccante del Porto lascerà il Portogallo da svincolato come già raccontato nei mesi scorsi.- Prime giornate milanesi per Taremi, che si è scattato una foto in un ristorante della città insieme all'agente Federico Pastorello che sta curando l'intermediazione per il suo passaggio all'Inter. Ultimi dettagli da sistemare prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri:

- Taremi arriverà in Italia a 32 anni (li compirà a luglio), sarà un rinforzo d'esperienza per l'attacco di Simone Inzaghi in attesa di capire se partirà qualcuno in estate.. Lautaro e Thuram sono stati decisivi per lo scudetto e non dovrebbero partire, la società potrebbe valutare un loro eventuale addio solo di fronte a offerte considerate irrinunciabili; Arnautovic è stato appena riscattato dal Bologna, dopo la gara di ritorno con la Roma è scattato l'obbligo a 4 milioni ai quali potrebbero aggiungersene altri 2 di bonus.