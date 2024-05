Gasperini, frecciata all'Inter: "L'Atalanta ha vinto con i conti in ordine. In Italia chi vince fatica..."

La vittoria dell'Europa League con la sua Atalanta è stata l'occasione per Gian Piero Gasperini per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Nell'elogiare il pregio più grande della sua Atalanta, ovvero quello di aver generato utili di anno in anno ottenendo risultati straordinari, ha sottolineato, invece, le difficoltà economiche di altre realtà. Senza fare riferimenti espliciti e senza mai nominarla, ma l'indicazione è chiara, l'allenatore dei bergamaschi tira in ballo la situazione societaria dell'Inter che lui ha allenato per un breve periodo nel lontano 2011.



LA STOCCATA - Parlando in conferenza stampa, Gasperini ha infatti sottolineato quanto stia accadendo in questi giorni in casa Inter: "Questo club è cresciuto sempre nei risultati e lo ha fatto mantenendo i conti in ordine a differenza di quanto accade spesso in Europa e in Italia. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni (in riferimento al caso Zhang-Oaktree ndr.) non è così ed è straordinario".





ALLA FACCIA DELLE SUPERLEGHE - Gasperini ha poi proseguito ricordando come quella della Dea sia una favola rara in un mondo come quello del calcio in cui si parla sempre più di superleghe: "Era una coppa stregata, averla vinta con l'Atalanta è una di quelle favole molte rare che ogni tanto arrivano, è una cosa che dà fiducia. Alla faccia di chi parla di Superlega, abbiamo dimostrato che con le idee si può vincere".