Inter, Taremi ancora in gol con il Porto

11 minuti fa



Mehdi Taremi va ancora in gol con il Porto. Quattro giorni dopo la rete del 2-2 che a 8 minuti dal novantesimo ha evitato la sconfitta in casa in campionato contro il Famalicao (2-2), sempre all'Estadio do Dragao l'attaccante iraniano segna il rigore del momentaneo 1-1 nella semifinale di ritorno in Coppa di Portogallo contro il Guimaraes, che era passato in vantaggio al primo minuto di gioco con Freitas. Poi al quinto minuto di recupero del primo tempo Francisco Conceiçao (figlio dell'allenatore Sergio Conceiçao) ribalta il risultato sul 2-1. Il Porto ha vinto 1-0 l'andata in trasferta grazie a un gol di Pepê. In finale si è già qualificato lo Sporting, che ha avuto la meglio sul Benfica nel derby di Lisbona.