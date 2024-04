Porto, Conceicao: 'Non sono triste per Taremi all'Inter, fino a giugno ci conto'

Ormai Mehdiè un giocatore da considerarsi dell', in attesa dell'ufficialità che arriverà a luglio, dopo la scadenza del suo contratto con il Porto. L'allenatore dei Dragoes, Sergio, ne ha parlato in conferenza stampa:"Taremi resta un'opzione e probabilmente potrebbe essere presente già nella prossima partita, a seconda della sua condizione fisica, da come è tornato dalla Nazionale e il modo in cui sta lavorando. Io sto lavorando per recuperarlo. Ho visto e letto che Taremi ha svolto altre visite mediche e che sono triste per lui, ma non sono triste per nessuno. Ha un contratto fino a giugno e fino a giugno conto su di lui, come ho contato su tutti gli altri che sono andati via in questo mese. Quindi non c'è nessuna polemica, è una questione di essere in forma al lavoro e di avere le sue opportunità, anche perché i giocatori di questa qualità possono aiutare".

Taremi dovrebbe andare a firmare con l'Inter un: ha scelto l'Inter dopo essere stato corteggiato dal Milan in estate, quando i rossoneri cercavano un vice Giroud trovato poi all'ultimo in Jovic. Niente da fare anche per le ricche società arabe: il richiamo dei vicecampioni d'Europa in carica è stato impossibile da ignorare.