Pochi giorni alla fine del 2023 e all'apertura del calciomercato invernale. L'ha le idee chiare, la priorità assoluta è ingaggiare un esterno destro dopo l'infortunio die su questo fronte Marotta e Ausilio lavorano alacremente al dossier. Per il difensore centrale ci sarà tempo, Djalò resta il nome in cima alla lista ma la crescita di Bisseck rimanda la necessità di rinforzi. E poi c'è l'attacco, retto finora dai numeri straripanti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, capaci anche di compensare l'apporto minimo delle loro riserve, 3 gol in due solo in Champions League e nessuno in Serie A. Un dato allarmante che ha portato i tifosi a invocare l'acquisto di un nuovo centravanti per dare fiato ai titolari, uno scenario che la dirigenza nerazzurra non ha approfondito ma neanche escluso a priori. La parola d'ordine è equilibrio, nella gestione delle risorse economiche a disposizione ma anche degli spazi e per rendere percorribile questa opzione c'è una sola via:- El Niño Maravilla è tornato sotto la luce dei riflettori, dopo i rumors sull'di Steven Gerrard l'Arabia Saudita ha fatto nuovamente capolino grazie, soprattutto, all'arrivo disulla panchina dell'. I campioni in carica della Saudi Pro League, nonostante l'arrivo in estate di campioni del calibro di Karim Benzema e Sadio Mané, sono in grande difficoltà e con la sconfitta contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sono scivolati a -22 dall'Al-Hilal capolista. Urgono nuovi ritocchi e Gallardo, grande estimatore di Sanchez, avrebbe scelto prorio l'attaccante dell'Inter come profilo ideale per dare una scossa. In Arabia Saudita e Cile sonoper provare a convincerlo a sposare il suo progetto già a gennaio e vincere le resistenze di Alexis stesso, convinto al momento di restare a Milano per chiudere l'esperienza europea e prepararsi al meglio alla Copa América 2024 prima di valutare altre mete.- Le possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante a gennaio passano da Sanchez e ad oggi non sono elevate, lo scenario più probabile resta la permanenza del cileno per poi rinnovare il reparto in estate, quando el Niño Maravilla andrà in scadenza e saranno concluse le valutazioni su Arnautovic. L'Inter, comunque, non intende farsi trovare impreparata in caso di cambi di rotta e sono diversi i nomi accostati alla società di viale della Liberazione nelle ultime settimane. Da(che l'Atalanta non vorrebbe liberare nonostante il contratto in scadenza) ad, seguito in passato dai nerazzurri e arrivato agli ultimi sei mesi di rapporto con il Manchester United (rinnovo escluso da Ten Hag), fino adche potrebbe lasciare il Chelsea in prestito. In cima alla lista di Marotta e Ausilio, tuttavia, c'è sempre lui,. L'iraniano classe '92 è in scadenza con iled è il grande pallino dei nerazzurri, che lavorano per arrivare a un accordo (si ragiona su un triennale da oltre 3 milioni a stagione) e blindare il colpo a zero in vista dell'estate, tenendo al contempo la porta aperta a un tentativo durante la finestra invernale del mercato. Un tentativo estremamente complicato, perché i Dragões non intendono privarsi del loro giocatore chiave in un momento delicato della stagione, la squadra di Sergio Conceição è terza in campionato a -3 dallo Sporting capolista dopo aver perso lo scontro diretto e all'orizzonte ci sono gli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l'Arsenal. Per gennaio dunque servono tanti incastri, più semplice operare in vista di giugno: l'Inter studia le mosse per l'attacco.