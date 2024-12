Inter, Taremi, Lautaro e l'apatia da gol: più 10 che 9, il motivo è anche tattico

vince e convince anche in Coppa Italia e il 2-0 rifilatoche è valso l'accesso ai quarti di finale del torneo è stata l'occasione per vedere all'opera molte delle seconde linee a disposizione diche hanno prontamente risposto presente. Nessun bocciato, tanti promossi e solo qualche stortura che però, per una squadra che punta a competere e possibilmente vincere in tutti i trofei a cui partecipa, va inevitabilmente sottolineata. E fra queste c'è sicuramente l'apatia da gol che sta vedendo protagonisti siai quali, anche ieri sera, hanno confermato il proprio momento no sottoporta. Dietro questa mini-involuzione c'è però una spiegazione logica ed è legata al modo in cui, in questa stagione, l'allenatore li sta utilizzando.

Soloin stagione, contro la Stella Rossa e datato 1 ottobre 2024.dal capitano argentino, ma con l'ultima marcatura che risale al 3 novembre contro il Venezia, oltre un mese fa. Troppo tempo per coloro che, ai nastri di partenza dovevano essere i due centravanti puri della squadra.questa apatia da gol e anche nella notte di San Siro contro l'Udinesecon Lautaro che spara alle stelle nel finale da dentro l'area piccola e con Taremi che centra il palo su assist proprio di Lautaro.

Perché però in questa stagione si sta notando questa involuzione in zona gol? La motivazione è in parte dovuta a mancanza di fiducia sottoporta e un calo fisiologico, ma è anche legata ad una svolta tattica che Inzaghi ha voluto proporre in questa annata, anche se tendenzialmente poco percettibile.Anche lo stesso Frattesi nell'intervista post-partita ha rimarcato questo tema dicendo che "In Nazionale lo siamo ancora di più". Chi però è il deputato ad attaccare la profondità? Solitamente chi, nel tandem offensivo, ha caratteristiche meno da rifinitore e più da scattista. È per questo che Thuram, rispetto a un anno fa, ha elevato e di molto il suo impatto sottoporta ed è per questo che, fra i tre attaccanti rimasti è Arnautovic quello che ha avuto più palle gol da finalizzare.

Cosa comporta questo? Che a conti fatti sia Lautaro che Taremi, i più tecnici e inclini ad abbassarsi per dare una linea di uscita della palla dal centrocampo verso l'attacco, tendono ad allontanarsi e di molto dall'area di rigore, avendo più campo da percorrere nello sviluppo e arrivando, probabilmente, meno lucidi sottoporta. Basta analizzare una qualunque delle heatmap di Lautaro Martinez in stagione per accorgersi dell'evoluzione tattica più da 10 che non da 9 che sta avendo in campo. E non è un caso neanche che come accaduto ieri sera, Taremi svolga un ruolo da 9 puro soltanto quando i due sono in campo insieme. Ripensiamo all'occasione del palo colpito dall'iraniano contro l'Udinese: Lautaro si abbassa, fa sponda (prendendo anche fallo) sulla trequarti e lancia in profondità e in verticale il compagno.

Lautaro e Taremi si sono quindi trasformati per il bene della squadraNon è un caso chepassaggi decisivi per mettere in moto i compagni da inizio stagione. Inzaghi lo sa e, infatti, in conferenza non punta mai il dito sul rendimento sottoporta ma sottolinea l'apporto al gioco di squadra. Certo, il problema resta e l'apatia andrà risolta, ma dovrà arrivare da loro, da una maggior fiducia e da una condizione fisica crescente.