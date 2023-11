Un'idea per gennaio. Dopo averlo cercato la scorsa estate,attaccante iraniano classe 1992, obiettivo di mercato anche del Milan. Marotta e Ausilio hanno da tempo il suo nome sul taccuino e stanno monitorando la situazione dell'iraniano, impegnato in questi giorni con il Team Melli contro Hong Kong e Uzbekistan, due sfide di qualificazione al prossimo Mondiale.dopo che il Milan negli ultimi giorni di agosto non ha trovato l'accordo con il suo entourage e con gli intermediari dell'operazione,Gli ultimi tentativi della dirigenza dei Dragoni per ora sono andati a vuoto, per questo l'addio nel 2024 resta l'unica opzione.Il Porto è a un bivio, è consapevole che perderlo a giugno vorrebbe dire non incassare dalla sua cessione, ma sa che l'ex Rio Ave è un punto fermo dell'undici di Conceicao, che non intende rinunciare a lui. L'ex Lazio ha fatto capire che per raggiungere gli obiettivi è necessario trattenerlo fino al termine della stagione,ma ovviamente lo spagnolo ha molto meno appeal di Taremi. Il Porto, alle prese con gravi tensioni interne , dovrà prendere una decisione entro la fine dell'anno.L'Italia è la sua priorità, più dell'Inghilterra e del Manchester United, a caccia di un nuovo 9.