Il possibile indizio delle mosse dell'Inter sul prossimo mercato arriva direttamente dall'Iran: "Taremi mi ha detto che vuole l'Inter a gennaio". A parlare è il vice ct della nazionale Rahman Rezaei, qualcuno de lo ricorderà in Italia con le maglie di Perugia, Messina e Livorno. Un nome che torna di moda per la Serie A, in estate era già stato sondato dai nerazzurri e il Milan aveva provato a portarlo in Italia negli ultimi giorni di mercato. Tutto bloccato dal Porto. Rimandato, forse.



NUOVI CONTATTI CON L'INTER - A distanza di mesi Piero Ausilio si è iniziato a muovere in prima persona per capire se ci sono margini per una trattativa. Taremi ha il contratto in scadenza a giugno, a gennaio sarebbe libero di sceglie la sua destinazione per la prossima stagione ma la volontà del giocatore è quella di lasciare il Portogallo con sei mesi d'anticipo. Il ragazzo vuole la Serie A e chi gli è vicino l'ha detto chiaramente, l'Inter ha riallacciato i contatti con l'entourage di Taremi per portarsi avanti e anticipare la concorrenza di club stranieri alla finestra. Se i nerazzurri dovessero decidere di provare il colpo già per gennaio - in rosa può prendere il posto dell'infortunato Arnautovic - bisognerebbe sedersi a trattare anche col Porto, pronto a valutare solo offerte dai 10 milioni in su.

- Occhio al Milan però, perché. In estate l'affare non è andato in porto per le commissioni richieste dagli intermediari dell'operaizone considerate troppo alte dai rossoneri. L'interesse è ancora concreto, la dirigenza sta valutando se fare un tentativo a gennaio. Inter e Milan su Taremi: per l'attaccante del Porto può accendersi un derby di mercato.