Tommaso Giulini chiama Nicolò Barella. Come scrive Tuttosport, c'è stato un lungo colloquio distensivo tra il presidente del Cagliari e la stella dei sardi, obiettivo di mercato di Inter e Roma: il patron dei sardi ha chiesto al classe '97 di provare a convincere il club nerazzurro ad alzare l'offerta per arrivare alla chiusura dell'operazione, visto che Barella vuole solo l'Inter per il suo futuro.