Nicolò Barella il primo tassello per il centrocampo della nuova Inter che sta nascendo. L'agente in sede due giorni fa, la cena di ieri tra le due società, l'inserimento di Bastoni nella trattativa: tutto è pronto per vestire di nerazzurro il classe '97. Che, però, non sarà l'unico rinforzo nel reparto mediano per Antonio Conte. Perché qualcun altro arriverà. Magari dalla Premier...



NUOVA SFIDA - Nel mirino dell'Inter, infatti, c'è anche Christian Eriksen. Il trequartista del Tottenham, in scadenza di contratto nel 2020, è alla ricerca di nuove sfide: "Mi sento in un momento della mia carriera in cui potrei voler provare qualcosa di nuovo" le sue parole rilasciate ieri. E quel qualcosa di nuovo può essere l'Inter.



VALUTAZIONI - Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono stati dei sondaggi esplorativi tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del danese, Martin Schoots: il Real Madrid lo ha sedotto senza affondare poi il colpo, considerando anche i rapporti tesi tra Tottenham e Merengues; e ora l'ex Ajax si sta guardando attorno. Conte, Zanetti e Marotta lo hanno visto da vicino a Madrid nel corso della finale di Campions: a livello tecnico convince tutti, bisogna fare però analisi economiche. L'Inter prende informazioni, per un giocatore che costa tra i 60 e i 70 milioni di euro, e fa le sue valutazioni. Con un Barella più vicino e un Eriksen nel mirino.