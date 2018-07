Bloccata sull'1-1 in Inghilterra, l'Inter trova il secondo pareggio consecutivo, la terza gara senza vittorie (Sion, Zenit, Sheffield), che però non fa perdere il sorriso a Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ha urlato, si è sbracciato, ha costantemente richiamato i suoi all’ordine. Era una partita vera, e alla fine, anche se è arrivata la terza uscita estiva di fila senza vittorie (due pari e un k.o.), Luciano Spalletti ha voglia di sorridere, di fare un altro passo in avanti verso una stagione che sarà lunga e con ostacoli di alto livello, di prendere il buono di un match più difficile del previsto”.