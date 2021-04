I calciatori ceduti in prestito valgono 60 milioni di euro per l'Inter. Secondo Tuttosport, è questa la cifra che il club nerazzurro potrebbe incassare dai cartellini dei vari Joao Mario (Sporting Lisbona), Nainggolan (Cagliari), Gravillon (Lorient), Dalbert (Rennes), Lazaro (Borussia Monchengladbach), Di Gregorio (Monza) e Dimarco (Verona). Quest'ultimo però può tornare a Milano.



Fra i tanti giovani in prestito ci sono poi Pirola al Monza, Brazao all'Oviedo, Vagiannidis al Sint-Truiden, Salcedo al Verona, Agoume allo Spezia, Males al Basilea ed Esposito al Venezia.