Questione di tempo, ma il finale è già scritto. Erick Thohir è molto vicino a salutare l'Inter e liberarsi del suo 30%, un'uscita di scena che dovrebbe completarsi entro la fine dell'anno. Come scrive Tuttosport a uno a uno stanno lasciano i dirigenti portati dal tycoon indonensiano, l'ultimo in ordine di tempo è il chief strategy officer Michael Williamson. Dopo aver detto addio al DC United, club di Major League Soccer, Thohir non legherà più il suo nome a quello di nerazzurri.



PRENDE TUTTO SUNING - I tempi sono maturi, la qualificazione dell'Inter alla fase a gironi di Champions League potrebbe far scattare alcuni bonus dell'accordo parasociale stipulato nel 2016 con Suning. Il contenuto non è mai stato rivelato completamente, ma si è più volte parlato di una valutazione della quota in mano a Thohir legata all'ingresso nell'Europa che conta. Per l'uomo d'affari indonesiano è quasi tempo di bilanci: la sua avventura in nerazzurro è stata proficua perché la compravendita ha garantito un buon ritorno economico. La sua poltrona di presidente dovrebbe essere occupata da Steven Zhang, più difficile ipotizzare una presidenza affidata al padre Jindong, molto impegnato in Cina. L'unica alternativa credibile è quella di Zanetti, attuale vice presidente.