Notizie agrodolci in casa Inter. Mentre si va verso l'archiviazione della sosta per le nazionali, i nerazzurri sono tornati in campo per l'allenamento del martedì in vista della sfida alla Fiorentina. Inzaghi ne recupera due ma è costretto a monitorare la situazione di altrettanti suoi giocatori.



Come riporta Sky Sport, Robin Gosens e Alessandro Bastoni sono da considerarsi recuperati al 100%: entrambi si sono allenati in gruppo per tutta la seduta odierna e sono disponibili per la prossima gara. Lavoro a parte, invece, per Federico Dimarco che ha dato forfait con la Nazionale e per Edin Dzeko, tornato acciaccato dagli impegni con la Bosnia. L'ex Roma ha un problema alla schiena che però non desta troppe preoccupazioni. Personalizzato ad alto ritmo per loro con la Fiorentina nel mirino: mentre Skriniar sarà out, entrambi potrebbero recuperare.