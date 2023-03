La sosta per le nazionali 'regala' auna brutta notizia. Durante l’ultima gara prima del ritorno ai club, Hakansi è infortunato nella sfida tra la suae lavalida per le. Il centrocampista ha chiesto il cambio dopo aver accusato un. Hakan è stato subito sostituito dal ct Kuntz che ha inserito al 38’e ha abbandonato il campodel regista nerazzurro (uscito per quello che sembra un problema muscolare) in vista sì della prossima sfida che vedrà l'Inter affrontare lama soprattutto per gli impegni in coppa. Nelle prossime settimane infatti l'Inter si giocherà l'approdo alla finale die alle semifinali di. E non poter contare sull'ex Milan metterebbe tutto in salita.