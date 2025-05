Inter, Thuram: "Un sogno giocare contro il PSG: Spero di spiegare a mio papà come si vince una Champions"

Getty e Calciomercato.com

In occasione del Media Day, il centravanti dell, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.“Dopo Como ero triste per aver perso uno scudetto che potevamo vincere. Spero di poter spiegare a papà come si vince una Champions”.“È un privilegio giocare con lui, mio ha aiutato fin dal primo giorno che sono arrivato a Milano”.

“È più importante che l’Inter vinca e siamo arrivati in finale, a 90’ minuti da un grande trofeo”.“Quello scorre molto più veloce e si capisce prima come vanno le cose. Con l’Inter è un percorso molto più lungo, siamo all’ultimo step e speriamo di farlo alla grande”.

“Va fatto un mix di entrambe le cose, ma non deve pesare emozionalmente quando inizierà la partita. Non dovremo pensare alla Lazio, ma ricordare cosa abbiamo fatto di giusto e sbagliato per dare il giusto peso alla partita”.“Il suo è un ruolo chiarissimo, è un uomo spogliatoio e ci aiuta tutti anche quando siamo un po’ giù. Ha segnato tanti gol importanti, per me è un grande fratello, conosce bene l’Inter ed è una figura importante per la mia crescita”.

“Si, lo scudetto riguarda il passato e facciamo i complimenti ai campioni. Il PSG in finale non è una sorpresa, hanno un grande allenatore e una grande filosofia. Oggi sono una delle squadre migliori d’Europa”.“Gigio è un portiere incredibile, ha iniziato da giovanissimo e adesso fa cose meravigliose con il PSG. È il miglior portiere al mondo”.

e finali?“Mi parla prima di ogni giorno, non solo prima delle finali. È un papà molto presente (ride, ndr).“Molto, ho lì compagni di nazionale e sarà bello giocare contro”.“Non sarà una rivincita, non giochiamo contro il City. E una nuova competizione a due anni di distanza e dovremo giocarla senza troppe pressioni, facendo il nostro gioco”.