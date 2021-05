Guido Bertolaso, consulente sull'emergenza Covid della Regione Lombardia, dice la sua sugli assembramenti in piazza Duomo per lo scudetto dell'Inter: "Se la Roma avesse vinto l’Europa League, cosa improbabile dopo il 6-2 di Manchester, non nascondo che forse l’avrei fatto anch’io. È da condannare, ma da tifoso capisco la voglia di esultare dopo un anno in cui non si è potuto mai andare allo stadio per sfogare la propria passione. Se avremo problemi tra due settimane li affronteremo".