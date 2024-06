Getty Images

Inter, Tim lascia la Serie A e potrebbe tornare sponsor dei nerazzurri

Pasquale Guarro

18 minuti fa



Per qualche sponsor che andrà via ce ne saranno invece altri pronti ad entrare. L’Inter si appresta a rinnovare la lista dei partner con nuovi accordi commerciali, non per forza legati alla maglia da gioco. Qualche settimana fa vi avevamo parlato in anteprima dell’upgrade di BPER, che diventerà sponsor della Pinetina e presto ci saranno novità anche riguardo al kit di allenamento.



IN TRATTATIVA - Ma intanto avanzano anche dialoghi con un altro gruppo leader in Italia. Parliamo della Tim, che dall’anno prossimo non sarà più sponsor della Serie A, visto che al suo posto ci sarà invece Eni. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda italiana di telecomunicazioni e l’Inter starebbero dialogando alla ricerca di un accordo commerciale e le cifre attualmente sul tavolo sembrano aggirarsi tra i due e i tre milioni di euro a stagione.