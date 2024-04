Inter-Torino, Dimarco in panchina: non verrà schierato, le sue condizioni

, la prima da Campione d'Italia 2023/24 per la squadra di Simone Inzaghi: alcuni problemi fisici terranno l'esterno classe 1997 fuori dalla partita, ma sarà ugualmente convocato.Nel Derby contro il Milan è arrivato il 20esimo Scudetto per i nerazzurri, quello della seconda stella, e domenica alle 12.30 andrà in scena a San Siro la prima uscita dei campioni, che precederà la sfilata fino al Duomo e la festa per la conquista del titolo. Dimarco assisterà alla sfida da bordocampo.- Come evidenziato da Sky Sport infatti, Dimarco è alle prese con une ha saltato l'allenamento del venerdì. Sarà convocato, ma non sarà impiegato da Inzaghi né come titolare, né come subentrante nella ripresa della partita valida per la 34esima giornata di Serie A.

Ci saranno probabilmente nuovi controlli nei prossimi giorni per stabilire l'entità del problema.- Al posto di Dimarco, può avere una chance. L'esterno canadese classe 1999, arrivato a gennaio dal Bruges, non ha trovato grande spazio in stagione, solo 46 minuti complessivi in 5 partite e nessuna da titolare. Contro il Torino, può arrivare l'occasione dal primo minuto per mettersi in mostra.