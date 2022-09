Dopo il k.o. nel derby e la brutta sconfitta contro ilin Champions League (0-2 a San Siro),riporta l'attenzione al campionato per la sfida casalinga contro il, protagonista di un avvio sprint. I granata di(sostituito dal vice Paro nell’occasione) arrivano alla sfida dopo il successo per 1-0 contro il Lecce e con un sorprendente sesto posto in classifica a quota 10 punti, uno in più dei nerazzurri diQualche dato. L’Inter non perde contro i granata in Serie A dal 27 gennaio 2019 (1-0 con rete di Izzo, a Torino). Da quel momento sono arrivati 5 successi e un pareggio, nella sfida dello scorso 13 marzo (1-1). Inoltre, i nerazzurri hanno vinto nelle ultime tre sfide casalinghe contro il Torino, mettendo a segno 8 reti totali.Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dà fiducia a de Vrij in difesa, mentre tra i pali si rivede il capitano Samir Handanovic. A guidare l’attacco ci saranno Dzeko e Lautaro Martinez. Il Toro si affida a Sanabria, Vlasic e Seck per continuare a stupire. Calcio d'inizio alle 18.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro.Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria.