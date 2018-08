In campo per il riscatto: l'Inter di Luciano Spalletti fa il suo esordio stagionale tra le mura amiche dello Stadio Giuseppe Meazza, nel match contro il Torino dell'ex Walter Mazzarri in programma stasera alle 20.30 valido per la seconda giornata della Serie A 2018/2019, ed è già chiamata a una risposta dopo la sconfitta di settimana scorsa a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Di fronte il coriaceo tecnico toscano che allenò i nerazzurri nella stagione 2013/2014, prima del brusco addio per i rapporti burrascosi con la tifoseria: il Toro non ha sfigurato nell'esordio stagionale contro la Roma, perdendo all'ultimo a causa di una perla di Dzeko. L'Inter dal canto suo non può sbagliare, per non perdere subito contatto con la testa della classifica e per regalare la prima gioia ai propri tifosi. Sfida nella sfida quella tra due tra i bomber più attesi della Serie A, ancora a zero gol: da una parte Mauro Icardi, dall'altra Andrea Belotti.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Torino ha vinto tre delle ultime sette partite di campionato contro l'Inter (2N, 2P), dopo una serie di sei pareggi e 15 successi nerazzurri.L’ultimo successo dell’Inter contro il Torino in Serie A è arrivato nell’ottobre del 2016, grazie ad una doppietta di Mauro Icardi. Il Torino ha segnato almeno un gol in tutti gli ultimi quattro incontri esterni di Serie A contro l’Inter – i granata non hanno mai trovato la rete in cinque partite di fila al Meazza contro i nerazzurri nella competizione. L’Inter ha perso le ultime due partite disputate a San Siro nella scorsa Serie A: solo quattro volte i nerazzurri hanno perso più gare interne consecutivamente nella storia del massimo campionato. Nella sua storia in Serie A, solo quattro volte il Torino ha perso entrambe le prime due partite stagionali – la più recente nel 2002/03, anno della retrocessione. Solo una volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha perso entrambe le prime due partite stagionali, nel campionato 1983/84. Nella prima giornata il Torino ha trovato la sconfitta nonostante abbia effettuato quattro tiri in porta – nella stagione 2017/18 i granata non avevano mai perso un match in cui avevano centrato lo specchio con almeno quattro conclusioni. Sono 49 le presenze di Walter Mazzarri sulla panchina dell’Inter in Serie A – contro i nerazzurri ha vinto solo il 22% (quattro su 18) degli incontri di campionato da allenatore, compreso l’unico da tecnico del Torino.Nelle cinque partite di Serie A giocate al Meazza contro il Torino, Mauro Icardi ha preso parte attiva a quattro reti: tre gol e un assist. In otto incontri di campionato contro l’Inter, Andrea Belotti ha realizzato solo due reti: entrambe però sono arrivate proprio a San Siro.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Vrsaljko, Brozovic, Vecino, Asamoah; Politano, Perisic; Icardi.



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meite, Ansaldi; Iago, Belotti.