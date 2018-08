In occasione del sesto Trofeo Memorial 'Mamma Cairo', il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Domenica partita impegnativa contro l'Inter, dovremo giocarcela a viso aperto. Sono sicuro che il nostro tecnico Mazzarri sta preparando il match nel miglior modo possibile. Dispiace molto per aver perso l'ultima sfida contro la Roma per un eurogol, però i ragazzi hanno dimostrato di essere una formazione organizzata e di saper reagire. Ho visto una mentalità da vera squadra. Durante il mercato non solo ci siamo rafforzati ma siamo riusciti a tenere tutti i giocatori più forti. Ora conta dimostrare il nostro valore sul campo".



SU IAGO FALQUE - "Non è mai stato sul mercato, non ci abbiamo mai pensato. E' una nostra colonna e per lui abbiamo anche detto di no ad offerte importanti".