Inter-Torino, UFFICIALE: si gioca domenica alle 12.30, poi la festa Scudetto

Ora è ufficiale: cambia il programma dellae dell’. I nerazzurri, che ieri sera hanno battuto per la sesta volta di fila il Milan nel derby e si sono aggiudicati aritmeticamente lo Scudetto numero venti che vale la seconda stella, non affronteranno ilsabato alle 15 - come da calendario ufficializzato nei giorni scorsi - bensì domenica alle 12:30.La squadra disi godrà la passerella dopo aver conquistato con cinque turni d’anticipo il titolo nel finale di stagione, a partire proprio dalla gara contro ildi Ivan

La @SerieA comunica che la gara Inter-Torino, precedentemente prevista per sabato 27 aprile alle ore 15.00, si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30. — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 23, 2024

Dopo il rinvio della festa al prossimo weekend a causa del nubifragio che si è abbattuto su Milano, l'Inter ha chiesto alladi disputare la partita con il Torino domenica alle 12,30 invece che sabato alle 15, come da calendario, e la proposta è stata accettata.Ad annunciare il cambio di programma è stato il Torino attraverso un post sul profilo X:

Arrivato anche il comunicato della Lega Serie A, che ha confermato la scelta di spostare a domenica il match tra i nerazzurri di Inzaghi e i granata di Juric:"Vista la richiesta del Prefetto di Milano datata 23 aprile 2023, prot. n. 0135516, si comunica la seguente variazione al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM: 34a GIORNATA, INTER-TORINO Domenica 28 aprile 2024 alle ore 12.30* DAZN (*anziché sabato 27 aprile 2024 alle ore 15.00)".Al termine del match, la squadra di Inzaghi sfilerà tra le vie della città con l’autobus scoperto per festeggiare lo Scudetto insieme ai tifosi, fino a Piazza Duomo, dove i calciatori saluteranno i tifosi dalla Terrazza 21, dove è previsto anche un DJ set.

A confermarlo è stata la stessa Inter attraverso una nota ufficiale:"Al termine di Inter-Torino la festa si sposterà per le strade di Milano. Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d'Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grande festa tutta nerazzurra".