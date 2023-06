Il Basilea non ha esercitato la clausola da 4,5 milioni di euro per il riscatto del cartellino di Darian Males che il 30 giugno 2023 tornerà di conseguenza di proprietà dell'Inter. Sul talento svizzero che è protagonista all'Europeo Under 21 con la selezione elvetica, c'è lo Stoccarda che nelle ultime ore ha mandato a visionarlo dal vivo il direttore tecnico Christian Gentner presente secondo Blick proprio per la sfida persa per 3-2 contro l'Italia. In casa Stoccarda, inoltre, l'Inter segue il difensore classe 1997 ed ex-Arsenal Konstantinos Mavropanos