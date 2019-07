L'Inter è pronta a riabbracciare George Puscas. L'attaccante rumeno protagonista all'Europeo Under 21 tornerà dalle vacanze e vestirà di nuovo la maglia nerazzurra. Il Palermo, infatti, per colpa dei problemi finanziari che lo hanno coinvolto, non ha potuto riscattare il suo cartellino. Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, l'Inter è pronta a fare cassa con la sua cessione e c'è già un club che lo vuole: l'Amburgo in Bundesliga.