Missione di mercato a Londra per i dirigenti nerazzurri Ausilio e Gardini. L'Inter offre il rinnovo del contratto al difensore Miranda, in ritiro col Brasile dal Tottenham. Dove gioca il centrocampista belga Dembelé, trattato dai nerazzurri che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non sono più interessati all'attaccante argentino Lamela (ex Roma).