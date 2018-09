Riccardo Trevisani, telecronista Sky, finito nel mirino della critica dopo il commento di Inter-Tottenham, parla a Inter Tv: "La gente ha bisogno di criticare per forza. Se una squadra che ci ha messo sei anni per tornare in Champions e in sei minuti ribalti una partita decisiva con i gol di coloro che hanno segnato con la Lazio la cosa diventa epocale e fa perdere la testa. Io ho vissuto questa sensazione insieme a un San Siro che tremava, una cosa che da casa non arriva. Poi se qualcuno non vuole capire pazienza: oggi sono interista, domani juventino, poi del Milan, del Napoli... Mi è successa anche in un Fiorentina-Juventus questa cosa. Semplicemente, anche a quarant’anni il calcio mi fa emozionare come se ne avessi quattro".