Intervistato da Sky, l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti, ha espresso la propria opinione in merito al possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter.



"Non me l'aspettavo sinceramente, pensavo che andasse in un altro club: se è voluto tornare è perché si è trovato bene, ha vinto e vuole continuare a vincere. E' una scelta rispettabilissima, ben venga per l'Inter. Sposta tanto, è un giocatore che sul piano fisico è imbarazzante anche se poi non si sa con chi giocherà. Ma sarà contento Inzaghi che avrà questo giocatore in più.