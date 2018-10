Ormai ci siamo, si entra nella fase calda: - 3 giorni al derby di Milano e Spalletti studia le mosse per arrivare pronto al match. Il tecnico toscano può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Vecino, rientrato dalla nazionale con un leggero affaticamento muscolare, ma arruolabile per la grande sfida, anche se per una maglia da titolare rimane in vantaggio Gagliardini. Si muove anche il mercato, ad Appiano Gentile si è visto Alessandro Beltrami, agente di Nainggolan ma anche di Nicolò Barella, che ha chiarito le proprie intenzioni: Milano e l'Inter sono meta gradita, bisognerà trattare con il Cagliari. Di questo ed altro abbiamo parlato con il nostro Pasquale Guarro nel consueto video sulla pagina Facebook di Calciomercato.com.