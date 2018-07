L’Inter galleggia in un limbo, tra il sogno, non irrealizzabile ma comunque difficile, e la suggestione, più verosimile ma meno attraente. Ausilio rimbalza tra Alessandro Florenzi e Sime Vrsaljko, aspetta il giallorosso ma intanto incontra il direttore sportivo dell’Atletico Madrid per coprirsi le spalle e tutelarsi da un rischio comunque già preventivato. Perché non esistono dubbi sul rapporto che c’è tra Florenzi e Roma, una storia che finora richiama quella di Totti e De Rossi, fatta di un’unica maglia e due soli colori: il giallo e il rosso. Almeno per il momento.



Tuttavia lo stallo della trattativa per il rinnovo lascia immaginare che un piccolo spiraglio per inserirsi ci sia ed è per questo che l’Inter resta vigile. I nerazzurri non forzano la mano, osservano da spettatori interessati l’evolversi di una trattativa e fanno sapere che a Milano sarebbe pronto un contratto da 4 milioni di euro per il calciatore italiano. Un’offerta allettante, superiore - e non di poco - a quella avanzata da Monchi, che non vorrebbe spingersi sopra la soglia dei 3 milioni di euro bonus compresi. La forbice è questa, Florenzi ci pensa e spera in un rilancio giallorosso a 3,5 milioni di euro; a quel punto non avrebbe dubbi e proseguirebbe la propria carriera in capitale ma ad oggi la trattativa non sembra in via di definizione.



Seduto al lato opposto del tavolo c’è Sime Vrsaljko, altro giocatore che l’Inter segue da diversi anni. Ausilio lo aveva corteggiato già ai tempi del Sassuolo ma la maggiore disponibilità economica dell’Atletico Madrid contribuì a condurre il calciatore in Spagna. Qualche giorno fa i nerazzurri hanno incontrato Berta (ds dell’Atletico) per parlarne, Ausilio lo ha chiesto in prestito ricevendo in cambio la fredda reazione degli spagnoli. Ma esigenze di bilancio potrebbero indurre l’Atletico Madrid ad altre riflessioni e inoltre Simeone segue con attenzione Sidibé, che toglierebbe al croato ancora maggiore spazio.