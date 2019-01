L'Inter accelera per Brazao. Secondo Il Corriere dello Sport, il club nerazzurro vuole chiudere la trattativa con il Cruzeiro in tempi brevi, per anticipare la concorrenza. Contatti in corso con il Chievo, club in cui il calciatore sarà parcheggiato per il primo periodo, in cui prenderà il passaporto comunitario. L'operazione si aggira intorno ai 2-2,5 milioni di euro.