Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter ha avviato una trattativa altamente complicata con il Manchester United non solo per confermare Alexis Sanchez fino alla fine dell'avventura in Europa League, ma anche per il futuro. I Red Devils non vogliono concedere un altro prestito e soprattutto non vorrebbero partecipare anche nella prossima stagione al pagamento di parte dell'ingaggio del cileno.